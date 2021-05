Tirol ist für Sommer gerüstet, Platter ortet Optimismus

Innsbruck – Kurz vor den Öffnungen von Gastronomie und Hotellerie am 19. Mai betonte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in einem „Online-Comeback-Talk“ die wirtschaftliche Bedeutung des Fremdenverkehrs für Österreich. In der Corona-Krise sei deutlich geworden, wie wichtig ist es sei, „Kräfte zu bündeln“. Gewünscht wird ein Zusammenrücken, denn „Bergregionen in Schladming oder im Ötztal haben dieselben Probleme“.