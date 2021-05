Hunderte drehten an Grenze zu Bayern um, Brenner soll auch früher aufgehen

Innsbruck – So richtig abgesprochen war die Öffnung des kleinen Grenzverkehrs zwischen dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag nicht. Söder verwies zwar auf die Wahrung der jeweiligen Corona-Bedingungen, doch das ging unter. Wer aus Deutschland nach Österreich eingereist ist, musste sich bis gestern einer Quarantäne unterziehen. Erst nach fünf Tagen kann man sich freitesten.

Am Mittwoch wollten aber viele Tiroler und Bayern die wiedergewonnene Reisemöglichkeit nach Bayern nützen. Doch dann die unliebsame Überraschung. Denn viele hoffnungsfroh begonnene Fahrten von Bewohnern des Bezirks Kufstein endeten an der Grenze. Die Polizisten hielten gewissermaßen als Bürgerservice alle Autofahrer an und klärten sie über die noch vorherrschende Rechtslage auf. Hunderte Autofahrer haben daraufhin an den Grenzübergängen wieder umgedreht. Mancher der Ausreisewilligen war auch sichtlich verärgert über die Situation.