Tirols 13. Spezialpumpe ist bei der Feuerwehr in Imst stationiert

Imst, Telfs – Den Segen von oben durch den Imster Stadtpfarrer Alois Oberhuber erhielt die Pumpe gemeinsam mit dem neuen Tanklöschfahrzeug schon bei der Florianifeier in der Vorwoche. Die offizielle Übergabe der Hochleistungspumpe erfolgte jedoch erst am Dienstag in der Landesfeuerwehrschule Telfs nach einer entsprechenden Einschulung auf das Gerät.