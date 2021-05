Dringliche Anfrage zur HG Pharma eingebracht

Innsbruck – Aufgehoben ist nicht aufgeschoben: In der Sondersitzung des Tiroler Landtags am Dienstag beantwortete Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (VP) die SPÖ-Anfrage zur Auftragsvergabe ohne Ausschreibung an den „Lab Truck“ von HG Pharma. Rund um Firmengründer Ralf Herwig gibt es viele Ungereimtheiten, das Land hat in der Vorwoche die Zusammenarbeit mit ihm beendet, die Befundungen der ausgewerteten PCR-Tests nimmt bis zum Auslaufen des Vertrag das Institut für Virologie der Medizin-Uni Innsbruck vor. Für Aufregung sorgten auch falsche Zuordnungen zur britischen Fluchtmutante, die Qualität der Tests wird aber nicht in Zweifel gezogen.