Austausch, der Gesellschaft bewegt: „Open House“ bei freiem Eintritt

Die Schau im Zeughaus geht Mobilität in Tirol ganz grundsätzlich an. Der Titel „Gehen – Fahren – Reisen“ verdichtet die Entwicklung aufs Wesentliche: vom Fußweg zur Kutsche zu Eisenbahn, Schifffahrt und Flugverkehr, also freie Fahrt für den modernen Tourismus. Dass ein durchaus beschwerlicher Weg hinter uns liegt, daran wird erinnert: Eine frühe Stereofotografie zeigt etwa zwei Arbeiter beim Bau der Brennerbahn 1864. Das Modell eines Innschiffs hingegen wird zum Aufhänger, die Geschichte der längst stillgelegten Schifffahrt in Tirol neu aufzurollen. Dass der Transit bis in die Gegenwart nicht nur in Tirol Dauer- und Streitthema bleibt, das streift die Ausstellung lediglich am Rande. Dafür amüsiert ein Flugblatt zur Volksabstimmung über den Flughafen Innsbruck: 1973 argumentierte man für den Ausbau des Flughafens noch damit, dass die „Flugzeuge von morgen“ doch wesentlich leiser sein werden.