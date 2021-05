Burgsommer Hall stillt auch heuer wieder den Kulturhunger

Ursula Strauss und Ernst Molden geben sich am 23. Juni in Hall die Ehre.

Der Wiener Liedermacher (der in Hall das Franziskanergymnasium besuchte) prägt das Burgsommer-Programm auch diesmal: Am 23. Juni stellt er gemeinsam mit Schauspielerin Ursula Strauss die Songs des gemeinsamen Albums „Wüdnis“ vor, tags darauf konzertiert er mit seinem kongenialen Haberer Nino Mandl vulgo „Der Nino aus Wien“. Am 25. Juni lässt es Molden schließlich in Tateinheit mit der formidablen bayerischen Formation Dreiviertelblut krachen. Das zweite Konzert an diesem Abend bestreitet dann mit Voodoo Jürgens ein weiterer großer Name der alternativen österreichischen Popszene.