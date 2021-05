Nagelsmann will mit einem Titel nach München

Berlin – Borussia Dortmund geht es um die Rettung einer mäßigen Saison, RB Leipzig um einen Meilenstein und die erste große Trophäe in der Vitrine. Die Ausgangsposition der beiden Pokal-Finalisten heute Donnerstag (20.45 Uhr) in Berlin könnte zwar kaum unterschiedlicher sein, der Titelhunger ist dagegen auf beiden Seiten gleich groß.

„Wir sind besser als vor zwei Jahren, wir sind reifer geworden. Das wird ein völlig ausgeglichenes Spiel. Alles, was davor war, kann man streichen. Es wird einzigartig“, sagte Leipzigs Yussuf Poulsen. Der Stürmer ist seit Drittliga-Zeiten im Club und war 2019 bei der Finalniederlage gegen Bayern München dabei. Genauso wie ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer, der sein Team diesmal als Kapitän aufs Feld führt. Konrad Laimer, damals ohne Einsatzminuten, wird nach überstandener Verletzung wahrscheinlich wie schon am Wochenende als Joker bereitstehen.

Es gibt zudem nicht viele Spieler in seiner Mannschaft, die schon bedeutende Titel geholt haben. BVB-Star Erling Haaland hat zwar mit Salzburg die österreichische Meisterschaft gewonnen, nun will er aber auch in Deutschland Titel feiern. Der Stürmer ist seit Dienstag wieder im Training und dürfte zutiefst motiviert sein, das fehlende Puzzlestück hinzuzufügen.

Doch Haaland ist nicht der einzige Ungekrönte in der Hochbegabten-Ansammlung der Borussia. Jude Bellingham, Giovanni Reyna, Jadon Sancho und Thorgan Hazard kennen das Gefühl eines nennenswerten Titels auch noch nicht. Selbst Kapitän Marco Reus hat nur den Pokalsieg 2017 in seiner Vita stehen. „Wir wollen den Pokal nicht nur angucken, sondern auch anfassen nach dem Spiel“, sagte Trainer Edin Terzic.

Das Gipfeltreffen im leeren Berliner Olympiastadion ist nicht nur für die Clubs, sondern für die beiden Trainer von spezieller Bedeutung. Sowohl für Terzic als auch für Julian Nagelsmann ist es die letzte Chance, in ihrer aktuellen Position einen Titel zu gewinnen. Terzic wird im Sommer von Marco Rose abgelöst, Nagelsmann würde gern mit mehr als der U19-Meisterschaft 2014 in der Statistik zum FC Bayern München wechseln.

Die Messlatte hat sich insbesondere Nagelsmann sehr hoch gelegt. „Ich liebe es, eigene Fußstapfen zu hinterlassen“, hatte der 33-Jährige bei seinem Amtsantritt in Leipzig betont. In Berlin muss es also klappen, bevor er zu den Bayern geht. Vielleicht geht es dem in seinem Karriereplan stets kühl kalkulierenden Nagelsmann auch darum, trotz seines Abgangs noch einen Platz in den Herzen der Leipziger Fans zu finden. (dpa, w.m.)