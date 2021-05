Ernüchternde Bilanz in Österreich: Tiere immer häufiger Schmuggelware

Am Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden war Ende März für einen Schmuggler Schluss. Neun Hunde – ein Chihuahua, ein Zwergpudel, ein Malteser, ein Russkij Toy-Terrier, drei französische Bulldoggen und zwei Welsh Corgies – wurden ins Tierheim Wörgl gebracht

Wien – Tiere werden immer öfter zur Schmuggelware, wie aktuelle Zahlen aus dem Bundesministerium für Finanzen aufzeigen. Die Bilanz des österreichischen Zolls ist jedenfalls eindeutig, denn allein im ersten Quartal 2021 beendeten die Behörden den Schmuggel von 129 lebenden Tieren. Damit sind in den ersten drei Monaten mehr als halb so viele Tiere beschlagnahmt worden wie im gesamten Jahr 2020. Damals wurden 226 geschmuggelte Tiere verzeichnet.

Bei 61 Tieren gab es nach Durchführung zollrechtlicher Anmeldungen keinen Hinderungsgrund für eine Weiterreise, weitere 19 Tiere – 17 Hunde und zwei Katzen – mussten in Quarantäne. 33 wurden in Tierheimen untergebracht. 15 artengeschützte Schildkröten, 74 Chamäleons und elf geschützte Vögel konnte der Zoll einerseits im Rahmen der Einreisekontrollen auf Flughäfen, andererseits im Bereich der Zollfahndung abnehmen und in Tiergärten oder etwa Reptilienzoos unterbringen.