Nach Angriff auf Schule in Russland: Fünf Schüler in ernstem Zustand

Kasan – Zwei Tage nach dem Amoklauf an einer Schule in Russland haben sich am Donnerstag zwei Schüler weiter in Lebensgefahr befunden. Ihr Zustand sei äußerst ernst, sagte Gesundheitsminister Michail Muraschko der Staatsagentur Tass zufolge in Moskau. Ein anderer schwer verletzter Schüler habe inzwischen eine Operation gut überstanden. Die Verletzten hatten entweder Schusswunden oder Knochenbrüche erlitten. Sie alle erhielten psychologische Hilfe, betonte der Minister.