51-Jährige bedrohte 23-Jährigen nach Übergriff in Hall mit Messer

Hall in Tirol – Nach einem Fall von gefährlicher Drohung und Körperverletzung in Hall am Donnerstagnachmittag ermittelt die Polizei. Gegen 16.35 Uhr soll auf einer öffentlich einsehbaren Terrasse in der Kaiser-Max-Straße eine Frau einen Mann mit einem Messer bedroht haben. Zuvor soll der 23-Jährige die 51-Jährige geschlagen und leicht verletzt haben. Nähere Details liegen derzeit nicht vor.