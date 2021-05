Abwechselnd eine Schulstunde später: Gestaffelte Beginnzeiten für Oberstufen

Innsbruck – Der Weg zurück in die Normalität beginnt mit den weiteren Öffnungsschritten am 19. Mai, zuvor sind schon die Schüler am Montag dran. Denn das Infektionsgeschehen hat sich zuletzt weiter abgebremst, wenngleich es in Tirol ab heute wieder eine lokale Ausreisetestpflicht gibt. Nämlich in der Ötztaler Gemeinde Umhausen bis einschließlich 23. Mai, nach Pfingsten.

In Österreich wurden am Feiertag 933 Neuinfektionen registriert, in Tirol 99. Experten führen die positive Entwicklung auch auf die Durchimpfungsrate zurück. Am höchsten ist sie im Burgenland mit 36 Prozent. In Vorarlberg sind 35,1 Prozent der Bevölkerung geimpft, in Tirol 34,6 Prozent. In den Spitälern werden aktuell 1046 Erkrankte behandelt, um 120 weniger als noch am Mittwoch. In Tirol sind es 70, intensivmedizinische Betreuung benötigen 29 Patienten. Österreichweit liegen 316 Personen auf den Covid-Intensivstationen.