Für Stigger oder Mitterwallner geht es von Nove Mesto in den Tokio-Flieger

Nove Mesto – Wer so viel Erfahrung mitbringt wie Charly Markt, der schaut weniger auf Wetterkarten, sondern hört lieber auf seinen Instinkt. „Es regnet viel, die Prognose ändert sich ständig“, sagt der 41-jährige Mountainbiker aus Haiming beim Blick aus dem Fenster, „aber die Strecke hier in Nove Mesto ist wetterfest, das sollte kein Problem sein.“

Es wäre wünschenswert. Wer die Bilder von der WM 2020 in Leogang und der österreichischen (Schlamm-)Meisterschaft am Zanzenberg im Kopf hat, weiß, dass zu viel Regen ein Cross-Country-Rennen schnell zur Lotterie machen kann. Und genau das soll beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto (ab heute) verhindert werden, geht es doch im österreichischen Lager so spannend und hochklassig zu wie noch nie. Mit Laura Stigger und Mona Mitterwallner rittern zwei Damen um einen Platz, die beide in Tokio (23.7.–8.8.) Medaillen-Kandidatinnen wären. Zudem haben drei Tiroler Herren noch die Chance, mit einem starken Resultat die anderen auszustechen.