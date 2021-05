Panoramasteig mit Ausblicken: Schönwies zu Füßen

Was für Ausblicke! Am Panoramasteig Schönwies unterwegs kann man im Westen Teile von Schönwies und die Kronburg sehen.

Schönwies – Selten lag um diese Jahreszeit noch so viel Schnee auf den Bergen – Gipfeltouren sind zu Fuß noch kaum möglich. Doch auch niedriger gelegenere Ziele haben ihren Reiz, so wie die Wanderung am Panoramasteig Schönwies. Der Name sagt schon alles: Man bewegt sich bis zu 500 Meter über dem Talboden und hat eine dementsprechend einmalige Aussicht. Im Westen sieht man etwa die Kronburg, im Osten die beeindruckende Bergform des 2370 Meter hohen Tschirgant.