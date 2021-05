Ex-Spice Girl Mel B macht in Kurzfilm auf häusliche Gewalt aufmerksam

London – Die britische Sängerin Mel B hat in einem neu veröffentlichten Kurzfilm auf häusliche Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht. "Es scheint komisch, zu sagen, dass ich stolz darauf bin, etwas so Brutales und Verstörendes zu zeigen", sagte die ehemalige Spice Girls-Sängerin (45) der britischen Nachrichtenagentur PA. "Aber es ist meine Mission, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was so viele Frauen jeden Tag, jede Woche, jeden Monat ihres Lebens erleben."