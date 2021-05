„Schmerzhafter Moment": Nagelsmann unvollendet zum FC Bayern

Auch Nagelsmann musste sich Kritik gefallen lassen. Dass er Alexander Sörloth und Hee-chan Hwang im Sturm brachte, ging schlicht nicht auf. Der frühere Salzburg-Stürmer Hwang, der in Sachsen einen schweren Stand hat, leitete mit einem Fehlpass sogar das zweite Gegentor ein. Als die technisch stärkeren Emil Forsberg und Christopher Nkunku nach der Pause kamen, war deutlich mehr Zielstrebigkeit im Leipziger Spiel. Beide Spieler trafen je einmal das Aluminium.

"Wir haben guten Ballbesitz gehabt, waren im letzten Drittel aber nicht entschlossen genug", sagte Kapitän Marcel Sabitzer. "Es darf einfach nicht passieren, dass man sich viermal so auskontern lässt." Der ÖFB-Teamspieler verpasste seinen dritten Titel, nachdem er 2014/15 mit den Salzburgern das Double geholt hatte.

Nicht ausgeschlossen, dass es auch für Sabitzer die letzte Gelegenheit mit Leipzig war. Während Trainer Nagelsmann zum FC Bayern geht, deutet bei dem Grazer viel auf einen Abschied im Sommer in eine andere Liga hin. Fragen zu seiner Zukunft wich der 27-Jährige aus: "Ich habe noch ein Jahr Vertrag in Leipzig, deshalb weiß ich nicht, was ich darauf antworten soll." (APA/dpa)