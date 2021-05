180 Minuten trennen den FC Wacker Innsbruck von der Relegation

Innsbruck – Auf den 2:1-Auswärtssieg in Lafnitz und den siebten Wacker-Sieg in Serie fand Verfolger Austria Klagenfurt mit einem 3:2-Erfolg beim FC Liefering am Freitagabend eine Antwort. Die Kärntner bleiben den Schwarz-Grünen somit zwei Runden vor dem Ende mit nur einem Punkt Rückstand und im Kampf um ein Relegations-Duell gegen den Bundesliga-Letzten auf den Fersen.