Viktoria Kapferer übernimmt Kitzbüheler Wirtschaftsbund

Kitzbühel – Nach 20 Jahren Einsatz für den Kitzbüheler Wirtschaftsbund zieht sich die bisherige Bezirksgeschäftsführerin Bettina Huber aus ihrer Funktion zurück. Ihr folgt Viktoria Kapferer. Sie sammelte in ihrer bisherigen Karrierelaufbahn bereits Erfahrungen im Bereich Organisation und Marketing, unter anderem als Assistentin in der Tiroler Volkspartei. Seit drei Jahren gehört die 28-Jährige aus dem Sellraintal nun dem Team des Tiroler Wirtschaftsbundes an. (TT)