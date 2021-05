Alpenvereins-Sektion Zillertal mit Wanderbuch zum Jubiläum

Mayrhofen – Zum 150. Geburtstag macht sich die Alpenvereins-Sektion Zillertal selbst ein Geschenk – und vor allem auch den vielen Bergbegeisterten im In- und Ausland: Statt einer trockenen Festschrift geht es ab in die Natur mit einem neuen, großen Wanderbuch, das die alpinen Schönheiten des Zillertals feiert und 75 der lohnendsten Touren in allen Regionen des Tals beschreibt. Die Touren wurden von ehrenamtlich tätigen heimischen Tourenführern und anderen ausgewiesenen Gebietskennern ausgewählt, eigens für dieses Buch nochmals begangen und unter der Regie von Nicola Fankhauser (Zell am Ziller) und Gudrun Steger (Mayrhofen) sorgfältig beschrieben.