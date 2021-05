„The Woman In The Window“: Ein Rätsel, das nie eines war

Eine Psychologin spechtelt aus dem Fenster – und beobachtet dabei ein Verbrechen: Amy Adams in „The Woman In The Window“. © Netflix

Von Joachim Leitner

Innsbruck – „The Woman In The Window“ wurde 2018 gedreht. Der Kinostart war für Oktober 2019 angekündigt. Bei Testvorführungen fiel der Film durch. Mehrere Szenen wurden nachgedreht – und die Veröffentlichung zunächst auf Frühjahr 2020 und schließlich Pandemie-bedingt auf Mai 2021 verschoben. In dieser Zeit ist einiges passiert: Recherchen des New Yorker enttarnten den J. F. Finn, den Autor der gleichnamigen Romanvorlage, als mutmaßlich krankhaften Lügner, der sich für sein äußerst erfolgreiches Buch bei mehreren weniger erfolgreichen Büchern bediente – und vor wenigen Wochen kündigte Produzent Scott Rudin nach Missbrauchsvorwürfen seinen Rückzug aus dem Showbiz an.

Nun also ist „The Woman In The Window“, der sich mit Fritz Langs prototypischen Film Noir von 1944, nur den Titel teilt, ziemlich sang- und klanglos bei Netflix erschienen. Man sieht dem Film noch immer an, dass er irgendwann als Prestige-Projekt galt. Regisseur Joe Wright, der zuletzt den sechsfach oscarnominierten Durchhaltefilm „Darkest Hour“ (2017) verantwortete, stellt seine Stars Amy Adams, Gary Oldman, Julianne Moore und Jennifer Jason Leigh in Einrichtungskatalog-taugliches Dekor, die Kamera schwebt, Danny Elfmans Score klingt nach großem Kino.

📽️ Video | Trailer zu „The Woman In The Window“

Adams spielt eine traumatisierte Psychologin, die ihr schmuckes New Yorker Stadthaus nicht mehr verlassen kann – und ihre Selbstmordgedanken mit Pillen, Rotwein und aus dem Fenster spechteln betäubt. Die Wohnung gegenüber wurde gerade neu bezogen. Eines Nachts sieht sie dort einen brutalen Mord. Doch wirklich glauben will ihr niemand. Sie ermittelt selbst ein bisschen, was die Vorgänge auf der anderen Straßenseite allerdings zusätzlich zu vernebeln scheint.

