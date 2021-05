Wetterradar auf der Valluga muss repariert werden: Antrag ist gestellt

St. Anton am Arlberg – Ein hartnäckiger Einsatz war nötig, damit 2007 das Wetterradar auf der Valluga (2809 m) bei St. Anton in Betrieb gehen konnte. Die Region war nämlich ein weißer Fleck auf der Landkarte der Beobachtungsstationen. Mehrere Jahre ins Zeug gelegt hatten sich damals der Landtagsabgeordnete Heinrich Juen sowie der legendäre Arlberger Meteorologe Karl Gabl. Die Anlage hatte 3,9 Mio. Euro gekostet.

Jetzt geht es allerdings um Kosten von 5,3 Mio. Euro. Rund 2 Mio. Euro sind nötig, damit das im Jahr 2017 durch Blitzschlag völlig zerstörte Wetterradar repariert und neu in Betrieb genommen werden kann. Dazu kommen noch Betriebskosten in Höhe von 3,3 Mio. Euro in den nächsten 15 Jahren.