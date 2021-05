Tirols Firmen stundeten für 174 Mio. Euro, NEOS fordern Kulanz

Innsbruck – Tiroler Unternehmen haben seit Beginn der Corona-Krise etwa 173 Millionen Euro an Steuern und Abgaben stunden lassen bzw. Ratenzahlungen dafür vereinbart. Diese Summe hat das Finanzministerium im April in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung an NEOS-Abgeordneten Gerald Loacker genannt. „Ende Juni laufen diese Stundungen nun aus“, erinnert Tirols NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer.