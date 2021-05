Achenseebahn: Mit Volldampf für den Neustart

Die Verträge für die Gleise auf der Flachstrecke am Achensee sind laut TT-Informationen unter Dach und Fach.

Jenbach – Nach dem Konkursverfahren der Achenseebahn gab es Zweifel am Fortbestand der Bahn. Doch der Dampf geht der Bahn vorerst nicht aus. „Es geht nun einmal um eine neue Konzession und den Neubau der Strecke zwischen Eben und Seespitz“, sagt Helmut Schreiner, technischer Vorstand der Zillertaler Verkehrsbetriebe, die künftig gemeinsam mit der Achenseebahn agieren wird. Fast stolz vermerkt er, dass in den vergangenen Tagen 750.000 Euro an Rechtsanwalt Herbert Matzunski als Verkäufer und Insolvenzverwalter im Konkurs über das Vermögen der Achenseebahn AG gegangen sind. „Diesen Betrag haben wir schon überwiesen“, bestätigt Andreas Lackner vom Controlling der ZVB. Das Geld stammt aus einem Sockelbetrag von fünf Millionen Euro, die das Land Tirol für die Rettung innerhalb von zwei Jahren zur Verfügung stellt. Agieren wird die alte Bahn künftig unter „Achenseebahn Infrastruktur- und Betriebs-GmbH“.