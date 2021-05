Konjunkturumfrage ergab: Tirols Industrie optimistischer

Erstmals unter ihren Mitgliedern abgefragt hat die Tiroler IV auch hinsichtlich der Zufriedenheit mit dem Corona-Management von Bund und Land. Dabei zeigt sich ein recht unterschiedliches Bild. Immerhin vergeben nur 4 Prozent ein „Nicht Genügend“, aber auch nur 16 Prozent ein „Sehr Gut“. In den Anmerkungen zu den Antworten fordern etliche der Unternehmen, dass die für den Export so wichtigen Schlüsselkräfte endlich geimpft werden müssten. Hingegen wird das in Tirol sehr große Gratis-Testangebot vielfach gelobt. Kritik gibt es bei der Abwicklung des Impfens in den Betrieben, wo vor allem die bisher fehlende Information beklagt wird. Aus den Antworten geht laut Industriellenvereinigung „ganz klar hervor, dass jetzt möglichst viel geimpft und alle Bereiche der Wirtschaft geöffnet werden müssen“. (TT)