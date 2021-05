Wegen HG Pharma dürfte das Land Tirol die Justiz einschalten

Das Land hat die Zusammenarbeit mit HG-Pharma-Geschäftsführer Ralf Herwig in der Vorwoche aufgekündigt, jetzt wird offenbar eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft vorbereitet.

Innsbruck – Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) wird im Vorfeld des Mai-Landtags am Montag die Landtagsklubs über die Vorgänge rund um das Test-Labor „Lab Truck“ der HG Pharma informieren. Schließlich stellen die Oppositionsparteien dazu eine Dringliche Anfrage an den Regierungschef. Das Land hat im Herbst einen Auftrag von rund acht Millionen Euro direkt an „Lab Truck“ vergeben. Wie es heißt, wurden alle Leistungen – auch an andere Test-Labore – damals ohne Ausschreibung zugeteilt.