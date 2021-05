Das Visier bei der Europameisterschaft ist auf Olympia eingestellt

Innsbruck, Osijek – Nach den Corona-Beschränkungen weht ein frischer Wind. „In Osijek werden uns vermutlich schwierige Windverhältnisse erwarten. Das hatten wir bereits bei der letzten Qualifikation mit dem Kleinkalibergewehr in Innsbruck“, sagt Tirols Nachwuchshoffnung Dominic Einwaller. Der Athlet der Schützengilde Scheffau freut sich auf die Europameisterschaft in Kroatien (ab 22. Mai), die er in der Juniorenklasse und in der Mannschaft bestreitet. Die letzten Tage bis zur Abreise werden von den neun Tiroler Startern beim Freiluft-Training genützt.