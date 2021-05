„Sepp Huter und die Großglocknerkapelle Kals“ geht auf Sendung

Kals a. Gr., Ötztal-Bahnhof – Als die Großglocknerkapelle Kals 2018 für den Papst musiziert hat, war es ein Konzert im kleineren Kreis. Diesmal erwartet das siebenköpfige Ensemble aus Kals am Großglockner ein Millionenpublikum. Die Kapelle feiert heuer ihr 75-jähriges Bestehen, und aus diesem Anlass ist am 3. Juni eine einstündige Sendung im Fernsehen zu sehen. „Sepp Huter und die Großglocknerkapelle Kals – eine Legende der Volksmusik“ ist der Titel der Sendung, die um 20.15 Uhr auf Melodie TV zu sehen ist. Der Sender erfreut sich nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und der Schweiz vieler Fans, die dieser Musikrichtung die Treue halten.