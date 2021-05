Meisterkoch Martin Brandstätter: „Essen, was die Region hergibt“

Landeck – Was gibt das angeblich karge Tiroler Oberland an saisonalen und regionalen Lebensmitteln her? Weit mehr als gedacht: Mit Sennereibutter, Eiern, Almkäse, Fisser Gerste, Wild- und Rindfleisch sowie ein paar Obstsorten ist für Meisterkoch Martin Brandstätter aus Landeck längst nicht alles aufgezählt. Anders wäre die erstaunliche Vielfalt an regionalen Menüs, die er zubereitet, nicht zu erklären. Mit dem Traditionsgasthaus Straudi, das er mit Gattin Doris führt, ist Brandstätter nicht nur ein überzeugter Repräsentant der Zunft der regionalen Köche.