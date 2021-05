Ein Abend für die Ewigkeit

Innsbruck – 8600 Zuschauer auf den Tivoli-Tribünen, die Cheerleader des NFL-Clubs Oakland Raiders an der Seitenlinie und am Ende ein 27:12-Triumph der Raiders über Titelverteidiger Berlin Adlers am grünen Rasen – es war ein Stück Tiroler Football-Geschichte, die sich am 18. Juni 2011 ereignet hat. Die aber zugleich auch das Ende der so erfolgreichen ersten Raiders-Generation einläutete.