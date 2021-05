Mobbing im Internet: 17-Jährige in Pariser Vorort mit Messer getötet

Paris – In Frankreich ist eine 17-Jährige Medienberichten zufolge mit einem Messer getötet worden. Hintergrund der Tat sei ersten Erkenntnissen nach Rivalität in sozialen Netzwerken gewesen, berichtete unter anderem der Sender Franceinfo am Freitagabend unter Berufung auf Polizeiquellen. Die Tat habe sich am Nachmittag in Ivry-sur-Seine, einer Gemeinde im Großraum Paris, in einer Hochhaussiedlung ereignet. Der ebenfalls jugendliche mutmaßliche Täter, der zunächst geflüchtet war, sei kurze Zeit später festgenommen worden.