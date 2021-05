Renault Clio E-Tech: Elektrisierter Kuss der Muse

Am Weg zur Ladung: Der französische Chic bringt Leben in die Tristesse der Tiefgarage, die Steckdose Reichweite in den hybriden Clio.

Optisch sieht man es dem Clio gar nicht an, dass er jetzt teilelektrisch fährt. Auf die nahezu schon inflationär verwendeten Elektro-Designelemente wird schlicht verzichtet. Der E-Tech gleicht dem reinen Verbrenner im Design beinahe komplett. Modern und frisch sieht der Clio dennoch aus, die C-förmigen Leuchten an der Front und sportliche Linienführung machen ordentlich was her.