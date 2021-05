Alpine A110 Légende GT 2021 bestellbar

Den A110 Légende GT 2021 gibt es wahlweise in Mercury Silber oder in Abysse Blau.

Wien – Alpine soll innerhalb des Renault-Verbundes bald zu einer rein elektrischen Marke werden – auch das Label R.S. (steht für Renault Sport) wird bei Alpine untergebracht – doch vorerst kümmert sich Alpine um das Bestehende, um den mit einem Benzinmotor versehenen A110. Nun gibt es eine Sonderedition, limitiert auf 300 Exemplare – die Légende GT 2021. Erkennbar ist das Fahrzeug unter anderem an sechsfach verstellbaren Sabelt-Comfort-Ledersitzen (braun oder schwarz), an ledernen Türverkleidungen, am Glanz-Carbon auf der Mittelkonsole und an einer nummerierten Plakette darunter. Den 292 PS starken Zweisitzer bietet Alpine hierzulande ab 76.250 Euro an. (TT)