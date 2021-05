Der feine Audi A3 bleibt seinen Werten treu

Innsbruck – Audi begründete 1996 die Premium-Kompaktklasse. Zuvor hatte so etwas allenfalls Lancia mit dem Delta versucht. Der A3 wurde ein Welterfolg. Trug er doch alles, was die Marke Audi ausmacht, auf ein nunmehriges 4,3-Meter-Maß.

Diese Kontinuität wird von der Kundschaft geschätzt – auch was das Design betrifft. So steht auch die vierte Generation als typischer A3 da – aber deutlich prägnanter. So wirkt der Neue nun wesentlich stämmiger, als dies das Plus von drei Zentimetern Außenlänge und die breitere Spur vermuten ließen. Designeffekte wie die mächtige Audi-Front mit den seitlichen Lufteinlässen oder die an den Ur-Quattro erinnernden Radhäuser schaffen hier eine gänzlich neue Optik. Auch das Heck ist diesmal wirklich knackig und gut gelungen.