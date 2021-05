Ticketverkauf beim FC Wacker gestartet, letztes Geisterspiel für die WSG

Bestreitet nach einem Jahrzehnt bei der WSG Tirol/Wattens morgen sein letztes Heimspiel – Kreativperle Benjamin Pranter hätte sich ein paar Fans zum Abschied verdient. © gepa

Von Alex Gruber

⚽ FC Wacker Innsbruck: Nach dem 2:1-Auswärtssieg in Lafnitz steigt das Team des FC Wacker Innsbruck am Samstag in den Bus nach Steyr, wo am Sonntag das vorletzte Liga-Match im Kampf um ein Relegations-Ticket gegen den Bundesliga-Letzten (aktuell St. Pölten) auf dem Programm steht, ehe im Tivoli-Stadion am 23. Mai das große Finale gegen die OÖ Juniors wartet.

„Es geht nur um die nächsten 90 Minuten und darum, dass wir die Beine und Köpfe wieder frisch bekommen“, konzentriert sich Wacker-Cheftrainer Daniel Bierofka weiter auf das Tagesgeschäft. Den (auch finanziellen) Wirbel um die Turbulenzen zwischen Investor und Vorstand schiebt er beiseite: „Es ist nicht meine Aufgabe, mich dazu zu äußern. Meine Aufgabe ist es, das von der Mannschaft wegzuhalten, dass sie locker und befreit aufspielen kann“, hält Bierofka fest. Nach sieben Siegen in Serie – „wir haben nach dem Winter im Schnitt 2,33 Punkte geholt“ – ist der Münchner Ex-Löwe zu Recht stolz auf seine Truppe: „Man merkt jeden Tag in der Kabine oder wenn wir wo hinfahren, dass da was zusammengewachsen ist. Das ist ein ehrliches Miteinander und nichts Gekünsteltes. Das gilt für das Team und den Mitarbeiterstab. Jeder macht einen Schritt mehr.“

📊 2. Liga, 29. Spieltag - alle 14.30 Uhr Vorwärts Steyr - FC Wacker Innsbruck (ORFSport+-Konferenz)

SK Austria Klagenfurt - SV Horn (ORFSport+-Konferenz)

FAC Wien - GAK

SKU Ertl Glas Amstetten - SK Rapid II

Blau Weiß Linz - Young Violets Austria Wien

FC Juniors OÖ - SV Licht-Loidl Lafnitz

Kapfenberger SV - FC Mohren Dornbirn

SC Austria Lustenau - FC Liefering

Ungeachtet der leidigen Nebengeräusche in der Vereinsspitze soll der nächste Schritt am grünen Rasen mit einem Auswärtssieg bei Vorwärts Steyr erfolgen. Routinier Florian Jamnig (Probleme am Hüftbeuger) ist fraglich, so kurz vor dem Ziel muss man laut Bierofka aber auch im Kollektiv über die Schmerzgrenze gehen. Denn am kommenden Sonntag darf der FCW im Entscheidungsspiel 3000 Fans nach der „3-G-Regel“ (geimpft, getestet oder genesen) im Tivoli empfangen. Nach ersten Tickets für die Mitglieder startet am Sonntag online der offene Verkauf, am Dienstag dann auch im Wacker-Laden. Die Abo-Karten behalten ihre Gültigkeit. Jetzt geht’s um drei Punkte gegen Steyr.

⚽ WSG Tirol: In den Genuss von Fans beim letzten Saison-Heimspiel gegen den WAC wird die WSG Tirol am Sonntag (17 Uhr) nicht mehr kommen. Dabei hätte sich insbesondere einer wie Benni Pranter nach einem Jahrzehnt bei der WSG und dem Durchmarsch von der Regionalliga in die Bundesliga einen Tiroler Abschiedsapplaus verdient. „Es ist natürlich sehr schade“, merkt der 31-jährige Routinier an: „Je näher der Abschied rückt, desto komischer wird das Gefühl. Schließlich bin ich über viele, viele Jahre in Wattens und im Gernot-Langes-Stadion ein- und ausmarschiert. Ich freue mich allerdings auch auf die neuen Aufgaben“, hält die Kreativperle, die im Sommer zu Regionalligist SC Schwaz wechselt, fest.

Im Kollektiv kämpft die WSG bei vier Punkten auf den WAC mit einem Heimsieg um die Chance auf Platz fünf und darum, die interne Europacup-Quali aufrechtzuerhalten. Wer Cheftrainer Thommy Silberberger und Sportmanager Stefan Köck kennt, weiß aber, dass das bodenständige Duo nach der sensationellen Qualifikation für das Meister-Play-off nicht ständig von „warmen Eislutschern“ träumt. „Das spielt bei uns gar keine Rolle mehr. Dieser Gedanke ist in unserer Kabine verboten. Es macht keinen Sinn, auf einer Blase zu reiten, die in Wirklichkeit eigentlich schon lange geplatzt ist“, sagt Silberberger zum „Thema Europa“.

Möglich, dass neben Pranter auch andere verdiente Urgesteine wie die beiden Flos (Buchacher, Toplitsch) das letzte Mal Heimatmosphäre inhalieren – hier sind die Würfel im Transferpoker aber noch nicht gefallen.