Bonus statt Applaus: Sonderzahlung für Ärzte und Pflegekräfte

Nun heißt es von Seiten der türkis-grünen Regierenden: „Für all die großartigen Leistungen, die in diesen Bereichen erbracht wurden, für die vielen Menschenleben, die gerettet wurden, will sich die Republik Österreich bei allen Ärzten und beim Pflegepersonal in diesen Bereichen bedanken.“ Auch Finanzielles soll es für das Wirken im vergangenen Jahr geben. Der Bund stelle den Ländern zu diesem Behufe bis zu 95 Millionen Euro zur Verfügung, heißt es gegenüber der TT.