Trennungsfamilien: Viele offene Fragen bei der Obsorge

Rund 90 Prozent der Alleinerziehenden in Österreich sind Frauen.

Innsbruck – Mehr als 160.000 Menschen in Österreich erziehen ihre Kinder allein, der überwiegende Teil – rund 90 Prozent – sind Frauen. Bei dieser hohen Anzahl lautet eine der dringendsten Forderungen der Plattform für Alleinerziehende, das Modell der so genannten Einelternteilfamilien als eine Form von Familie anzuerkennen. „Ziehen Mütter ihre Kinder alleine groß, werden sie immer noch stigmatisiert“, sagt Alexandra Krail-Johnson, die neue Geschäftsführerin der Plattform für Alleinerziehende in Tirol. Anstatt Betroffene zu verurteilen oder zu bemitleiden, brauche es gute Konzepte, um sie zu unterstützen.