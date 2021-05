Verena Pötzl: „I bin in meiner Mittn“

Innsbruck – Die positive Spannung beim Ensemble ist spürbar, die Vorfreude riesig. Im Tiroler Landestheater feiert am 20. Mai – endlich vor Pu­blikum – die Komödie „Der süßeste Wahnsinn“ Premiere. Und mitten drin eine ganz besondere Tirolerin – Verena Pötzl.

„Ich bin in dieser Verwechslungskomödie als Klatschreporterin Dora del Rio zu sehen, und wir hatten bei den Proben schon so viel Spaß, echt ein Wahnsinnsteam“, erzählt die 43-jährige Ex-Starmania-Siegerin voll Euphorie und rundum happy.

Doch da gab es andere Zeiten. Der Überraschungssieg bei Starmania 2004 (ja, so lange ist das her!) traf Verena damals völlig unvorbereitet. „Mich hat es da echt weggespült, ich habe schnell gemerkt, ich kann das nicht sein, was alle von mir erwarten.“