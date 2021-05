Tirol vor der Öffnung: „Die Testerei muss sich einfach einspielen“

„Wir hatten diesen Freitag eine große Einschulung für alle Mitarbeiter, in der es darum ging, was sich im Gegensatz zum letzten Herbst geändert hat. Neu ist u. a. die FFP2-Maskenpflicht auch auf den Sitzplätzen und die 2-Meter-Abstandsregel. Die Zutrittstests sind schon eine Herausforderung, denn wir müssen schauen, ob die Menschen wirklich diejenigen sind, auf die die Tests ausgestellt sind. Da benötigen wir an den Einlässen mehr Leute, die wir nun in unserem Pool an Aushilfskräften suchen, damit die Kontrollen schneller gehen. Zudem wird es vor jeder Vorstellung kurze Mitarbeiterbesprechungen geben und für die Besucher gegenüber dem Herbst erweiterte Durchsagen zu allen Regelungen. Auch in den einzelnen Bereichen – wie Toiletten und Garderoben – machen wir die Besucher auf die Abstandsregeln aufmerksam. Viele Vorstellungen versuchen wir ohne Pause durchzuspielen. Wo Künstler eine Pause brauchen oder wo ein Umbau ansteht, werden die Pausen kurz gehalten.“