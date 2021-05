HG Pharma: FPÖ zeigt Platter die kalte Schulter

Am Montag will LH Günther Platter (ÖVP) alle Klubchefs der im Landtag vertretenen Parteien über den Stand der Überprüfung zu den Vorgängen rund um den „Lab Truck“ der HG Pharma informieren. Rund um Firmenchef Ralf Herwig gibt es viele Ungereimtheiten, auch was den verantwortlichen Labormediziner betrifft. Das Land will jedenfalls die Justiz einschalten. Zweifel an den durchgeführten Tests bestehen keine, das hat ein Gutachten im Auftrag des Landes ergeben. Die Auswertung der PCR-Tests erfolgte von dazu befugtem Personal.