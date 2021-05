Auf alles gefasst: Saison im Telfer Bad startet mit Vorbehalt

Telfs – Der Rasen ist frisch gemäht, das Wasser in den Becken klar, und auch die Temperatur soll bald die gewünschten angenehmen 28 Grad erreicht haben. „Nur die Außentemperaturen passen leider noch nicht“, hofft Eva Wackerle, stellvertretende Geschäftsführerin im Telfer Bad, auf besseres Wetter. Die rund 20 Mitarbeiter arbeiten derzeit trotzdem auf Hochtouren, damit pünktlich am 19. Mai eine schon zum zweiten Mal außergewöhnliche Schwimmsaison starten kann. Wackerle: „Natürlich gibt es viele Regeln und Beschränkungen, aber letztlich sind vermutlich alle froh, dass wir überhaupt aufsperren dürfen.“ Wenn auch nur für rund 750 Besucher, das sind etwa halb so viele, wie vor der Pandemie an heißen Tagen in das Schwimmbad gestürmt sind.