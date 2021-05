Tiroler Bauernbund schließt unabhängige Bauern aus

Innsbruck – In den Statuten des ÖVP-Bauernbunds ist es so festgelegt, jetzt hat die Bundesvorstehung der ÖVP-Bauern Ernst gemacht: Die Kammerräte des Unabhängigen Bauernverbands, der bei der Landwirtschaftskammerwahl im März auf Anhieb zwei Sitze in der Vollversammlung erreichte, obwohl er nur in den Bezirken Schwaz und Kufstein angetreten ist, wurden ausgeschlossen. Die rund 50 Unterstützer auf den jeweiligen Listen hatten bis gestern Zeit, sich von den Unabhängigen Bauern abzuwenden, wenn sie eine schriftliche Erklärung abgeben, dass sie Bauernbundmitglied bleiben möchten, die Vereinsziele weiter mittragen würden und keine für den Bauernbund nachteilige Maßnahmen setzen werden. Ansonsten müssten auch sie gehen.