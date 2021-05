Investoren setzen unkündbare Mieter in Tirol immer öfter unter Druck

Innsbruck – Die ältere Dame befand sich zuletzt alleine in dem Stadthaus, das zuvor zwölf Wohnparteien mit Leben erfüllt hatten. Ab diesem Zeitpunkt rief sie der Vermieter regelmäßig nach 22 Uhr an und forderte sie auf, auszuziehen, denn „das hat ja keinen Zweck mehr.“ Als die Frau sich nicht mit wenigen tausend Euro ihr unbefristetes Mietrecht ablösen lassen wollte, klopfte es, wie in einem Psychothriller, nächtens an ihre Türe.