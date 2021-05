Wissenschafter beschäftigt kurioses Studienergebnis zu Corona-Impfstoffen

Die Wissenschafter machten aber scheinbar beiläufig noch eine andere Beobachtung, die sie der Öffentlichkeit nicht vorenthalten wollten: Die Wahrscheinlichkeit, positiv auf das Coronavirus getestet zu werden, reduziert sich bereits drei Wochen vor dem Impftermin. Und zwar um 72 Prozent. Warum das so ist, konnten die Studienautoren nicht begründen, das Ergebnis war so gesehen nur eine kuriose Nebensache. Diese Randnotiz der Studie sorgt aber seit Tagen für Erklärungsversuche bei anderen Wissenschaftern und Medizinern. Warum das Infektionsrisiko sinkt, obwohl es noch gar nicht zum Piks gekommen ist, hat für einige Molekularbiologen damit zu tun, dass die Menschen knapp vor dem Impftermin besonders vorsichtig sind, weil sie sich nicht anstecken wollen.

Für den Innsbrucker Mediziner, Psychologen und Psychoneuroimmunologen Christian Schubert greift diese These zu kurz: „Diese Erklärung zielt sehr auf das für jedermann sichtbare Verhalten ab. Es gibt noch weitere Erklärungen, die das psychische Erleben des Menschen und seine Verbindung zum Immunsystem stärker in den Mittelpunkt rücken.“ Schubert hat sich im Rahmen einer Studie mit Auswirkungen von psychischem Stress auf das Immunsystem beschäftigt und sagt: „Wir wissen, dass vorhersehbare Ereignisse bereits zu Veränderungen im Immunsystem führen, noch bevor das Ereignis überhaupt stattgefunden hat. Die Psyche ist nicht trennbar vom Körper und sie steht mit dem Immunsystem in direkter Verbindung. So könnte es über eine psychisch verbesserte Immunantwort zu einer verringerten Ansteckungsrate bei jenen Probanden geführt haben, die vorab voll Vorfreude waren, dass sie demnächst geimpft werden.“