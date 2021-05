Betrunkener 18-Jähriger prallte in Rum mit Auto gegen mehrere Fahrzeuge

Rum – In der Nacht auf Sonntag zerstörte ein 18-jähriger betrunkener Autofahrer in der Siemensstraße in Rum mehrere Fahrzeuge, weil er mit seinem Auto zu weit nach rechts geraten war.

Der junge Lenker war gegen 2.25 Uhr in Richtung Westen unterwegs, als er mit voller Wucht in die am nördlichen Parkstreifen parkenden Fahrzeuge krachte. Dadurch wurden zwei Mopeds und drei Autos aufeinander geschoben und schwer beschädigt. Das Auto des 18-Jährigen wurde an der Fahrzeugvorderseite ebenfalls schwer beschädigt. Ohne Verständigung der Polizei flüchtete der Lenker von der Unfallstelle.