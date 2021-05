Die Schwazer Maibutter: Eine Butter, die eigentlich gar keine ist

Hinter saftigen Wiesen liegt mitten in Buch – einem kleinen Dorf bei Jenbach – das Gasthaus Bucherwirt. Im Hof des 1628 erbauten Gebäudes ragt in diesen Tagen ein Maibaum in die Höhe. Dieser ist allerdings nicht die einzige Tiroler Tradition, die man derzeit bei Familie Kaufmann antrifft. Denn das Gasthaus Bucherwirt ist das letzte im Bezirk, welches noch die Maibutter – eine Spezialität aus dem Großraum Schwaz – selbst herstellt und seinen Gästen jedes Jahr aufs Neue anbietet. „Viele machen die Maibutter gar nicht selbst zuhause, weil sie diese mit diesem Gasthaus in Verbindung bringen“, erklärt Hausherr Andreas Kaufmann.