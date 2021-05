Schallenberg weist türkische Kritik an Israel-Fahne scharf zurück

ABD0016_20210514 - WIEN - ÷STERREICH: ZU APA0171 VOM 14.5.2021 - Das Bundeskanzleramt hat am Freitag, 14. Mai 2021, die israelische Fahne als Zeichen der Solidarit‰t gehisst. Bundeskanzler Sebastian Kurz (÷VP) verurteilte in einer Aussendung die Angriffe auf Israel aus dem Gazastreifen auf das Sch‰rfste. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) lässt türkische Kritik an der Entscheidung, im aktuellen Nahost-Konflikt die israelische Fahne auf Regierungsgebäuden zu hissen, nicht gelten. „Dass die konsequente Haltung Österreichs gegenüber dem Terror von einzelnen türkischen Vertretern mit Unterstützung für Islamophobie und Faschismus gleichgesetzt wird, ist verstörend und wirft ein erschreckendes Licht auf deren Weltbild“, teilte Schallenberg am Sonntag der APA mit.

Schallenberg bezog sich in seiner Reaktion offenkundig auf den türkischen Vizepräsidenten Fuat Oktay, der Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vorgeworfen hatte, mit der Beflaggung „seine Unterschrift unter das von Israel in Gaza verübte Massaker gesetzt“ zu haben. Kurz sei ein „Komplize“ bei der Tötung von Kindern in Palästina, habe „kein Gewissen“ und „ermutigt die wachsende Islamfeindlichkeit und den Faschismus in Europa“, kritisierte Oktay.