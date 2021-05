Kritik an Tirols Klimastrategie

Innsbruck – Die Landesregierung hat kürzlich den Entwurf zur Tiroler Nachhaltigkeits- und Klimastrategie zur öffentlichen Konsultation aufgelegt. Tiroler Umweltgruppen und Kulturinitiativen begrüßen per Aussendung zwar die Arbeit an einer zukunftsfähigen Strategie, orten aber wesentliche Schwächen: So sei unverständlich, warum nicht alle 17 in der Agenda 2030 der UNO vereinbarten Nachhaltigkeitsziele herangezogen werden. Zudem sei keine systematische, offensive Einbindung der Bürger in Tirol erfolgt.