„Covid Ninja“ für Österreichs Schüler: Sicherheit „mit Augenzwinkern“

Wien – Wenn die Schulen am Montag wieder in den Vollbetrieb starten, bekommen die Kinder und Jugendlichen einen Corona-Testpass. Für jeden negativen Nasenbohrer-Selbsttest – jeweils montags, mittwochs und freitags – gibt es in der Schule dann einen Sticker zum Einkleben. Damit gilt der Testpass für je 48 Stunden auch als offizieller Nachweis beim Friseur, im Freibad oder in der Gastronomie.