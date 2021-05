Kanzler Kurz im Fokus: Sondersitzung des Nationalrat im Livestream

Wien – Die heutige Sondersitzung des Parlaments wurde von der Opposition eigentlich wegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) verlangt. Mit seinem Verhalten gegenüber dem U-Ausschuss und in letzter Konsequenz auch gegenüber dem Verfassungsgerichtshof sorgte Blümel für eine unrühmliche Premiere in der Zweiten Republik. Erst in letzter Minute verhinderte er durch die Herausgabe von Akten eine Exekution durch den Bundespräsidenten. Verfassungsjuristen zweifeln seither an der rechtsstaatlichen Gesinnung Blümels.