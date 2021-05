Fahrgastrechte in Zeiten der Pandemie: Flexibilität ist gefragt

Innsbruck, Wien – Die Auswirkungen der Pandemie werden auch in diesem Jahr in Form von Reisebeschränkungen und -warnungen oder Lockdowns in manchen Ländern spürbar sein. „Es ist schwer vorherzusehen, wie sich die Situation entwickelt“, sagt Maria-Theresia Röhsler, Leiterin der Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte in Österreich (apf), die sich für Reisende im Bahn-, Bus-, Schiffs- und Flugverkehr einsetzt. Flexibilität ist gefragt, von einem Tag auf den anderen kann sich die Lage ändern und sind Restriktionen möglich.