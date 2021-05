Tatzenabdrücke entdeckt: Zweiter Braunbär in Südtirol?

Lana – Seit Wochen sorgen Bärenrisse, -beobachtungen und -spuren in der Umgebung von Meran für Unruhe in der Bevölkerung. Erst am Samstag soll eine Frau beim Joggen am Marlinger Berg einem Bären gegenübergestanden sein, berichtet das Nachrichtenportal stol.it. Ebenfalls am Samstag seien in einer Obstwiese in Lana der Abdruck einer Tatze und Exkremente entdeckt worden, die von einem Bären stammen könnten. Tiere wurden in diesem Fall keine gerissen, heißt es, die zehn Ziegen des Grundbesitzers seien rechtzeitig eingesperrt worden.